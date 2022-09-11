سياسي / تواصل انتهاكات المحتل الغاشم
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
محافظات 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
واصل جنود جيش الاحتلال الغاشم والمستوطنون الأحد، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.
فقد استشهد شاب من مخيم جنين متأثراً بإصابته، واعتقل 12 مواطناً، وأجبرت مواطنة مقدسية على هدم منزلها، واقتحم مستوطنون المسجد الابراهيمي، والمسجد الأقصى المبارك.
وأقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس، وقاموا بأعمال توسعة شرق يطا، وطاردوا الرعاة في الأغوار الشمالية.
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