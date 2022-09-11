محافظات 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسواصل جنود جيش الاحتلال الغاشم والمستوطنون الأحد، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.فقد استشهد شاب من مخيم جنين متأثراً بإصابته، واعتقل 12 مواطناً، وأجبرت مواطنة مقدسية على هدم منزلها، واقتحم مستوطنون المسجد الابراهيمي، والمسجد الأقصى المبارك.وأقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس، وقاموا بأعمال توسعة شرق يطا، وطاردوا الرعاة في الأغوار الشمالية.//انتهى//00:48ت م0003