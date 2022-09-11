الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسعقد الاتحاد الدولي للمصارعة جمعيته العمومية أمس في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة فهد بن عبدالله الفراج، وممثلي الاتحادات من مختلف دول العالم، وذلك على هامش بطولة العالم فئة الكبار التي تقام خلال الفترة من 10 - 17 سبتمبر الجاري.و أكد الفراج، أن مشاركة المملكة في الجمعية العمومية تأتي ضمن عضويتها في الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن الاجتماع مثمر، وناقش التفاصيل المتعلقة بخطة الاتحاد الدولي، كما عُقد اجتماع ثنائي مع رئيس الاتحاد الدولي وعُرضت من خلاله خطة العمل والأهداف المستقبلية للاتحاد السعودي.// انتهى //01:01ت م0004