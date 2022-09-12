جدة 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، معالي وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك خلال استقبال سموه له في مكتبه بجدة.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.فيما حضر من الجانب الهندي، الوكيل المساعد لمكتب معالي الوزير الدكتور شيلباك امبولاي.// انتهى //01:32ت م0005