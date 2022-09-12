إسلام آباد 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تكثيف السلطات الباكستانية جهود إغاثة سكان إقليم السند الجنوبي الذي يواجه أقوى موجة للفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان.واهتمت باستمرار وصول المساعدات الدولية إلى باكستان لإغاثة المتضررين من الفيضانات، حيث هبطت طائرتان عسكريتان أمريكيتان محملتان بأطنان من المساعدات والأدوية.وأشارت إلى مواكبة السلطات الباكستانية تحدي تفشي الأوبئة والأمراض بسبب الفيضانات التي غمرت نحو الثلث من مساحة باكستان، لاسيما بعد ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس حمى "الضنك" في مناطق مختلفة من البلاد.وتناولت صحف الاثنين متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها مصرع ثلاثة أشخاص جراء تحطم مروحية من طراز بلاك هوك في العاصمة الأفغانية كابل، واقتراب الأطباء من ابتكار علاج للقضاء على فيروس كورونا عبر التنفس، والزلزال الذي ضرب غينيا الجديدة بقوة 7.6 درجات ملحقاً أضراراً في الممتلكات.// انتهى //04:32ت م0011