نيويورك 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأحرز الإسباني كارلوس ألكاراس أمس لقب بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، أول لقب كبير في مسيرته، بعد الفوز على النرويجي كاسبر رود بـ4-6، 6-2، 6-7 (7/1)، 3-6.وأصبح ألكاراس الذي كان مصنفا في المركز الرابع عالميا أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ.وفي السابق، كان الأسترالي لايتون هيويت أصغر لاعب يصنف في المركز الأول عالميا حين كان يبلغ من العمر 20 سنة و9 أشهر.// انتهى //05:47ت م0012