اجتماعي / جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تنظم برنامج "درء المخاطر بالتجارة الإلكترونية"
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
المدينة المنورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أمس برنامجا بعنوان " درء المخاطر بالتجارة الإلكترونية " قدمه الرئيس التنفيذي لمنصة منتجة عوض الرشيدي وذلك عبر الاتصال المرئي .
وتناول البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج تطوير عددا من المحاور حول مفهوم التجارة الإلكترونية وإدارة المتاجر الإلكترونية، وما هو الدروب شيبينج ،واختيار المنتج المناسب وقواعد النجاح في التجارة الإلكترونية وكيفية درء المخاطر المحتملة.
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