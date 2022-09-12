المدينة المنورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسنظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أمس برنامجا بعنوان " درء المخاطر بالتجارة الإلكترونية " قدمه الرئيس التنفيذي لمنصة منتجة عوض الرشيدي وذلك عبر الاتصال المرئي .وتناول البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج تطوير عددا من المحاور حول مفهوم التجارة الإلكترونية وإدارة المتاجر الإلكترونية، وما هو الدروب شيبينج ،واختيار المنتج المناسب وقواعد النجاح في التجارة الإلكترونية وكيفية درء المخاطر المحتملة.// انتهى //06:06ت م0013