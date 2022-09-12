اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
طوكيو 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 15ر 314 نقطة، أو ما يعادل 11ر1% ، ليصل إلى 90ر28528 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر12 نقطة، أو64ر0% ، ليصل إلى 15ر1978 نقطة.
// انتهى //
06:07ت م
0014