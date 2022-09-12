نواكشوط 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستُوِّج المنتخب السنغالي بكأس غرب أفريقيا للشباب بعد فوزه مساء الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط على منتخب جامبيا بهدف لصفر.وبذلك تُوِّج المنتخب السنغالي بكأس الغرب الأفريقي الذي احتضنته موريتانيا، وشاركت فيه منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو والرأس الأخضر وسيراليون وليبيريا.وتأهل المنتخب السنغالي للشباب ونظيره الجامبي إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب (مص 2023).// انتهى //07:01ت م0017