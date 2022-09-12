لندن 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بمراسم تشييع جثمان ملكة البلاد السابقة الملكة اليزابيث الثانية، مشيرة إلى أن النعش سينتقل غداً من مدينة أدنبرة إلى لندن في انتظار موعد الجنازة الملكية يوم 19 سبتمبر المقبل.وأخبرت عن عزم الملك تشارلز الثالث مخاطبة قاعة ويستمنستر صباح اليوم لتلقي العزاء من نواب مجلسي العموم والشيوخ قبل المغادرة إلى أسكتلندا لاستكمال مراسم تشييع والدته الملكة اليزابيث الثانية.وحذّرت صحف لندن من أن سياسة الإنفاق التي ستتخذها الحكومة الجديدة في ويستمنستر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة من شأنها أن تزيد الدين العام بنحو 200 مليار جنيه استرليني خلال العامين القادمين.وتناولت سير الانتخابات البرلمانية في السويد، مبرزةً تقارير أولية تشير إلى تقدم الائتلاف اليميني بقيادة حزب "ديمقراطيي السويد" على حساب كتلة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي" الحاكم بعد الانتهاء من فرز 90 % من الأصوات.واستعرضت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في أفغانستان بعد عام من انسحاب القوات الدولية من هناك، مشيرة إلى أن عشرات المسؤولين الأفغان ما يزالون في انتظار وعود إعادة التوطين من قبل بريطانيا وبعض دول الغرب.// انتهى //07:38ت م0019