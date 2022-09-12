تونس 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للشغل المنظمة العمالية الأولى في تونس للوصول إلى حل توافقي من شأنه أن يجنب البلاد أزمة اجتماعية جديدة.وتحدثت في الشأن المغاربي عن تشديد الدول المشاركة في الاجتماع الدولي بشأن ليبيا في برلين التزامها دعم مسار شامل نحو إجراء انتخابات باعتبارها حلاً وحيداً لأزمة البلاد.وعرجت على تأكيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استعداد بلاده لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة وسط مراسم تاريخية.// انتهى //09:19ت م0023