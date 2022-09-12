نجران 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسانضمت جامعة نجران إلى مبادرة "مكّن"، التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مستهدفه الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني.وتمنح المبادرة خريجي البرامج المتوائمة من طلبة الجامعة الشهادات الاحترافية التأسيسية التي تؤهلهم للتسجيل في الشهادات الاحترافية المتقدمة التي يُقدمها المركز.وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أن انضمام الجامعة لمبادرة "مكّن" يواكب مستهدفات التعليم الحديثة، ويعزز من دور الجامعات في خلق مخرجات وطنية تجمع بين المعرفة والمهنية لتهيئتهم لسوق العمل مما يعزز فرص الاستثمار في كفاءاتهم العلمية والمهنية.// انتهى //09:52ت م0024