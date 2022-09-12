جيزان 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث ، والدائر، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب .كما نبه المركز من سحب و أمطار رعدية وأتربة مثارة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على كل من مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش ، وجزر فرسان ، ومركز الفطيحة .وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:52ت م0025