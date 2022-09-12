الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوقع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين بهدف التعاون الاستراتيجي في عدة مجالات.ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى التعاون في حفظ وتوثيق تاريخ المؤسسة، وإبراز منجزاتها الحالية والمستقبلية، وتبادل المعلومات التاريخية، وإعداد المحتوى التاريخي والمعرفي، إلى جانب المشاركة في عقد اللقاءات وورش العمل، والاستجابة المتبادلة بينهما عن الاستفسارات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.وتأتي الاتفاقية لتوحيد الجهود التعاونية التي تحقق الأهداف والتطلعات المستقبلية، والاستفادة من الإمكانيات لتجسيد وبناء تعاون استراتيجي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:03ت م0026