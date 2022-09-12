المدينة المنورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسدشّن مستشفى أحد عضو تجمّع المدينة المنورة الصحّي وحدة ما قبل العمليات بالمستشفى, وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمرضى قبل العمليات الجراحية.وتهدف الوحدة إلى خدمة المرضى المستفيدين من الخدمات الجراحية في موقع واحد, وتسهيل إجراءات ما قبل العمليات الجراحية, مما يسهم بتقليص عدد زيارات المرضى لإنهاء إجراءات ما قبل العمليات, إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار وتفادي تراكم المرضى وغير الجاهزين لإجراء العملية.يُذكر أن وحدة ما قبل العمليات تشمل عيادة الدخول, وجراحة اليوم الواحد, وعيادات الباطنة والتخدير والتثقيف الصحي.// انتهى //10:13ت م0027