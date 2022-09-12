جدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسنظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برنامجًا تدريبيًا حول مفاهيم الصحة النفسية للعاملين بالمختبرات وبنوك الدم وفحص ما قبل الزواج، بحضور أكثر من 50 مستفيد بمحافظة جدة.وأوضح الأخصائي فؤاد القرني أن الدورة التدريبية تعزز مفهوم الصحة النفسية لدى المتدربين وتزودهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الاضطرابات النفسية وتوجيهها والإسهام في حلّها، إضافة إلى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عنها، وإبراز أهميتها وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف الحالات مبكرًا.وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى معرفة الأمراض النفسية وطرق علاجها، وتخفيف الوصمة المجتمعية تجاه المريض النفسي، والتعريف بحقوقه، والإسهام بحد كبير في تخفيف الاضطرابات النفسية الشائعة.يُذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية نفذ خلال الفترة الماضية أكثر من 12 برنامج تدريبي مماثل استفاد منه أكثر 700 متدرب.// انتهى //10:20ت م0028