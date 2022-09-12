الدمام 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسطرحت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية أكثر من 517 برنامجاً تدريبياً خلال الفصل الدراسي الحالي للعام الدراسي 1444 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.وتأتي هذه البرامج التدريبية المعتمدة وفق تنظيم محدد لسد الاحتياج التدريبي وتحقيق مؤشر عدد ساعات التطوير المهني لكل مستفيد ومستفيدة من شاغلي الوظائف التعليمية، سواء كانت برامج تدريب وزارية أو برامج داعمة من إدارة تعليم المنطقة، أو على مستوى كل مكتب تعليم.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن وزارة التعليم تضع التطوير المهني للمعلمين والمعلمات أولوية، وتقدم برامج مهنية نوعية وأخرى تخصصية وكذلك برامج تدريب متقدم، مشيراً إلى أن البرامج تسعى للوصول لـ 7 آلاف ساعة تدريبية فعليا؛ لنحو 15 ألف معلم ومعلمة في كافة البرامج الحضورية الصباحية، وبرامج التدريب عن بعد، إضافةً إلى ورش العمل ذات المنهجية التدريبية.// انتهى //10:21ت م0029