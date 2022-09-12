المدينة المنورة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسيعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ملتقى لقاءات "هدف" خلال الفترة 5 - 6 أكتوبر المقبل لدعم تدريب وتوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية للالتحاق في سوق العمل.ويهدف الملتقى إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، سعياً إلى رفع مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.ويستهدف العملاء والمسـتفيدين من خدمات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق كمنشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث سيصاحب الملتقى معرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية في المنشآت المشاركة في الملتقى، ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التطوير والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.وتتمحور أهداف الملتقى في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين في سوق العمل.// انتهى //10:23ت م0030