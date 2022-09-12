طوكيو 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية تعاملات اليوم عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، متتبعا الإغلاق القوي لوول ستريت الأسبوع الماضي، إذ قادت الأسهم ذات الثقل والأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 1.16 في المئة، ليصل عند مستوى 28542.11 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.75 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1980.22 نقطة.// انتهى //10:24ت م0031