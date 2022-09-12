نجران 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، أمس برامجها الصيفية للطلاب والطالبات، التي أقيمت على مدار شهرين، بهدف تطوير مهاراتهم مما يسهم في إكسابهم خبرات علمية تواكب النقلات النوعية في التعليم.وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب، الدكتور يوسف الحازمي، أن العمادة حرصت على تنوع البرامج بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل لتوسيع الجانب المعرفي لدى الملتحقين وزيادة المفاهيم المعرفية لديهم لخلق توازن بين جانبي التعليم والتدريب وبرنامج ‎العلاقات العامة، والتحقيق الجنائي الحاسوبي، وبرنامجي ‎المهارات الأساسية لطريق المستقبل، و‎حوكمة البيانات.وأشار الدكتور الحازمي أن عدد البرامج المقدمة بلغ 11 دورة تدريبية بحضور 6625 طالبًا وطالبة، تمثلت في مهارات التخطيط الشخصي، ‎والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وكذلك برنامجي ‎الاحتراف في عالم الأوفيس، ‎ومقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى دورة الحوسبة السحابية، والتكيف مع متطلبات الحياة الجامعية بنجاح.// انتهى //10:26ت م0032