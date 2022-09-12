الطائف 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستقيم أكاديمية الشعر العربي، ملتقى "صوب الملاحق الثقافية"، يومي الجمعة والسبت القادمين، في الرياض، وذلك بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، استحضاراً لدور الملاحق الثقافية في تشكيل المشهد الأدبي السعودي.وتهدف الأكاديمية من الملتقى إلى عقد لقاءات حوارية بين الصحفيين والمثقفين؛ لتسليط الضوء على نشأة الملاحق الثقافية السعودية، والبحث في جذورها، إضافة إلى مد جسور التواصل لمناقشة راهنها، ومعرفة أبرز القضايا الأدبية التي دارت بين أوساط المثقفين، وخلق فرص للحوار المثمر، وتوسيع نطاق التعاون بين المختصين.// انتهى //10:29ت م0033