القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي هنا تيتي، وتناولت عددًا من الملفات المهمة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في المنطقة، إلى جانب ملف سد النهضة.وعرجت صحف الاثنين على اللقاء الذي جمع بين وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وتناول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.// انتهى //10:32ت م0036