الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جائزة معالي المحافظ للمتدرب المثالي في دورتها الأولى وهي جائزة تنافسية تمنح المتدربين فرصة لإكمال مرحلة البكالوريوس التطبيقي بالكليات التقنية والارتقاء بمخرجات المؤسسة.وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن الجائزة جاءت لتحفيز المتدربين والمتدربات في كافة مناطق المملكة لتنمية السلوك الإيجابي بين متدربي الكليات التقنية ومنحهم فرصة لإكمال مرحلة البكالوريوس وتحفيزهم للحصول على سجل المهارات الشخصية.وبين مدير الإدارة العامة لشؤون المتدربين المهندس خالد محمد بركات أنه تم تحديد عدد من ضوابط وشروط للترشيح منها أن يكون المتدرب لا يقل معدله التراكمي عند التخرج (4.95 من 5,00) كما يتطلب حصوله على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو فروعها بالفترة الصباحية ؛ ولديه قبول نهائي في البرنامج التطبيقي المسائي ( البكالوريوس ) وقد أنهى كافة متطلبات التخرج في الدبلوم في المدة النظاميةـ.يُذكر أن المتدرب يحق له الترشح لمرة واحدة فقط و يتطلب اجتياز المقابلة الشخصية، وسيحصل الفائز على منحة تدريبية لإكمال التدريب في البرنامج التطبيق المسائي ( البكالوريوس ) في الكلية التقنية التي حصل على قبول بها ؛ كما أن المتدرب سيحصل على مكافأة تشجيعية قدرها ( 5000) ريال .// انتهى //10:35ت م0037