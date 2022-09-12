طريف 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسنظّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة طريف أمس، حملة توعويّة بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأوّليّة, للتعريف بخدمات الهلال الأحمر والجوانب التثقيفيّة، وكيفيّة التعامل مع الحالات الإسعافيّة، واستخدام حقيبة الإسعافات الأولية لتخفيف الإصابات لحين وصول سيّارات الإسعاف لتقديم الخدمة الطبّيّة اللازمة.واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين, شارك فيها عدد من الأخصّائيّين والمتطوّعين في هيئة الهلال الأحمر، للتعريف بكيفيّة التعامل مع الحالات الإسعافيّة من خلال الموادّ الطبّيّة والدمى والإجابة على استفسارات الجمهور.// انتهى //10:38ت م0038