الرباط 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بتوقيع المغرب اتفاقية مع شركة "شاريوت" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، من أجل استكشاف الغاز واحتمال تصديره من منطقة "ليكسوس" شمال البلاد.وسلطت الصحف الضوء على مراسيم إعلان تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.وتطرقت صحف الاثنين إلى المشهد السياسي في إيطاليا قبل أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، مشيرة إلى حظوظ الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع.وعرجت على قرار وزراء الطاقة الأوروبيين القاضي باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار الغاز والكهرباء، مع اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي.وتناقلت صحف الرباط تجديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مناشدته للمجتمع الدولي بتقديم دعم لباكستان لمساعدتها في التعامل مع كارثة الفيضانات، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن تغيرات المناخ.// انتهى //10:38ت م0039