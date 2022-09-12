جنيف 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تستمر حتى السابع من أكتوبر القادم.وتناقش الدورة عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان منها الأوضاع في بعض الدول من بينها الأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان وماينمار ، بالإضافة إلى حقوق كبار السن وآثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان.// انتهى //11:00ت م0040