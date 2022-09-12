بيش 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساستقبل محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ أمس، رئيس جمعية النحالين التعاونية بمنطقة جازان يحيى بن خليل العامري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.واستمع المحافظ خلال اللقاء لشرح عن دور الجمعية وأهدافها في خدمة النحالين بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات التدريب والتمكين والإرشاد في تربية النحل والمواد التي يحتاجها النحل وإنتاج العسل في المنطقة.من جهته، أبدى محافظ بيش استعداده لدعم الجمعية وتسهيل كل العقبات التي تواجه الجمعية بالمحافظة ومراكزها، وما يخدم النحالين بالمنطقة بشكل عام ومحافظة بيش بشكل خاص .// انتهى //11:20ت م0043