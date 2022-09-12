عرعر 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع2023" وهي مسابقة علمية تنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي1444 هـ.وأوضح تعليم الحدود الشمالية أن "إبداع2023" تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة، وتنمية لروح الإبداع لدى الطلبة، وتشجيعهم على تمثيل الوطن؛ من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية، مؤكدةً أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.// انتهى //11:23ت م0044