بريدة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسنجح الفريق الطبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 43 يومًا "هندي الجنسية" تعرض لحالة اختناق وزرقة الأطراف والوجه بسبب ‏الاستفراغ المتكرر.وأفاد تجمع القصيم الصحي بأن الرضيع كان قادمًا على متن إحدى الرحلات الدولية القادمة من مملكة البحرين الشقيقة، وتعرض إلى حالة استفراغ أثناء وصوله أرض المطار.وقام الفريق الطبي بالمركز بإجراء الإسعافات الأولية، وعمل إنعاش قلبي رئوي، وسحب الإفرازات وفتح مجرى الهواء، وتم ولله الحمد استجابة الرضيع وعادت له العلامات الحيوية بصورة طبيعية.وبعد الاطمئنان على حالته الصحية ورجوع حالته لوضعها الطبيعي تمكن من مغادرة المركز برفقة ذويه وهو في حالة صحية جيدة.// انتهى //11:39ت م0047