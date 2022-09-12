الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسحقق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض المركز الأول على مستوى وزارة الصحة في برنامج وازن لفئة المستشفيات النفسية أكثر من 350 سريراً، وذلك عن الربع الثاني للعام 2022م، بعد حصوله على نسبة 91% في مؤشرات البرنامج كأعلى نسبة بين هذه المستشفيات بحسب ما أعلنه القائمون على البرنامج التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية.وقدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، شكره وتقديره للقائمين على الجائزة على هذه الثقة والدعم المقدم للمجمع، ولقسم التحول والتميز في الأداء على متابعتهم المستمرة لأداء العمل، مثنياً على جهود الموظفين في المجمع لتطوير العمل وتجويده وتقديم مبادرات التحسين المستمرة في البرامج والخدمات المقدمة للمرضى.من جهتها أوضحت رئيسة قسم التحول والتميز في الأداء بالمجمع أخصائي أول ريم بنت معيش المحمدي، أن المجمع ما زال محافظاً على هذا المركز منذ إدراج مستشفيات الصحة النفسية في شهر أكتوبر للعام 2020م ضمن المنشآت التي يستهدفها البرنامج، ويأتي ذلك بعد توفيق الله نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المجمع في خدمة المرضى والمراجعين، خاصة في ظل طبيعة المرض النفسي من عدم استبصار المرضى أو إدراكهم لوضعهم الصحي، وعدم القدرة على الشكوى والتعبير عن احتياجاتهم، إضافةً إلى حرص المجمع على تطوير مهارات الكوادر البشرية من الموظفين والمتدربين وتحسين بيئة العمل.// انتهى //12:53ت م0059