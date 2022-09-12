نجران 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستمكن فريق طبي في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد في نجران، من إجراء عملية زراعة صمام لمريض يبلغ من العمر 80 عاماً.وأوضحت صحة نجران أن المريض كان يعاني منذُ فترة طويلة من ضيق في التنفس، وآلام الصدر، وعدم الاتزان بشكل مستمر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أنه يعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي (الأبهري) ثنائي الشرفات، حيث يعد هذا النوع من أشهر أنواع العيوب الخلقية التي تصيب القلب أثناء مرحلة التكوين.وأضافت أن العملية أجريت للمريض بنجاح بفضل من الله، تمكن خلالها الأطباء من زراعة صمام أورطي (أبهري) عن طريق القسطرة التداخلية، في تدخل طبي عالي الخطورة بسبب وجود تكلس شديد بالصمام، إضافةً إلى كثرة الاعتلالات المصاحبة في الشريان الأبهر (الأورطي) والشرايين الطرفية.يُذكر أن فريق الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد في نجران تمكن، من إجراء 640 أشعة تداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، شملت قسطرات تمزق الشريان الأورطي، وقسطرات أورام الكبد والكلى والرحم، وقسطرات حصوات الكلى والمرارة، وقسطرات علاج الدوالي.// انتهى //12:56ت م0060