القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسيعقد غدًا بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له اليوم، أن الاجتماع سيناقش تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، واستعراض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وإعداد الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية.وأشار إلى أن الاجتماع يبحث أيضًا مقترح احتفالية عربية لحماية المستهلك، والدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.// انتهى //12:59ت م0062