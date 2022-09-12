فيفاء 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء، حُزمة من المشروعات الخيرية لمستفيديها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م ، بتكلفة إجمالية بلغت 2.238.295 ريالًا، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 4183 مستفيدًا.وشملت المشروعات الخيرية توزيع 1650 سلة غذائية، ودعم الأرامل والمطلقات بتكلفة 270,500ريال، وكفالة 163 يتيمًا ويتيمة، إضافة إلى عدداً من المشاريع أهمها مشروع الحقيبة المدرسية، ومشروع الفطور المدرسي لــ 157 يتيمًا ويتيمة، ومشروع صرف مستحقات الأيتام.كما تضمنت المشروعات مشروع الأجهزة الكهربائية، وترميم المنازل، ومشروع صرف الزكاة، إلى جانب توزيعها قسائم شرائية ولحوم لمستفيديها.وأوضحت "بر فيفا" أنها أنشئت مستودع للجمعية في حقو فيفا، مشيرةً إلى أن عدد المتطوعين لديها بلغ 191 متطوعاً ، بواقع 3247 ساعة تطوعية.// انتهى //13:07ت م0063