القاهرة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد اليوم بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نجر أندرسون، وذلك على هامش فعاليات منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، المنعقد حاليًا بالقاهرة.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية، وإعادة استخدامات مياه الصرف المعالجة لمواجهة الشح المائي في الدول العربية، ومساهمة الأمم المتحدة في إعداد التقرير الدوري للوضع المائي العربي، وكذلك تقرير التوقعات البيئية العالمي، وتوسيع مجالات التعاون في مجالات البحث والتدريب ودعم القدرات.// انتهى //13:09ت م0064