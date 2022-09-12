بريدة16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة غدًا ، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للمجلس للعام المالي الحالي 1443 / 1444هـ ، في قاعة الدرعية بمقر إمارة المنطقة ببريدة.وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة إبراهيم بن صالح الصغيّر أن المجلس سيستعرض خلال الجلسة ما ورد بتقرير الديوان العام للمحاسبة عن أداء بعض الأجهزة الحكومية بالمنطقة، ومناقشة ما يتعلق بمشاريع المياه والكهرباء بالمنطقة المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة ، وآخر ما تم بشأن مشروع القطار بالمنطقة، مشيراً إلى أنه سيطرح بالاجتماع أيضاً تقارير لجان المجلس بشأن تنمية عدد من المواقع بالمنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //13:12ت م0065