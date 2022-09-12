الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسجددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دعوتها للشركات المحلية الناشئة في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في مسرعة الأمن السيبراني الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتشجيع الابتكار في المجال، قبل انتهاء الموعد المحدد الأربعاء المقبل، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.nca.gov.sa .وتأتي هذه الخطوة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني وربط الشركات الناشئة في تقنيات الأمن السيبراني مع المستثمرين بهدف توسّع أنشطتها وتنمية قدراتها، وتستهدف تمكين 40 شركة ناشئة في المجال خلال 3 سنوات، وتوفير أكثر من 6.5 ملايين ريال كدعم مالي للشركات، كما تقدم أكثر من 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال.وبيَنت الهيئة أن المسرعة تأتي ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وتهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية المرتبطة بعدة مجالات من بينها حماية البيانات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء وأمن الذكاء الاصطناعي والمعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.ويأتي إطلاق الهيئة لمسرعة الأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" وبالشراكة مع "Plug and Play" التي تعد من أكبر شركات مسرعات أعمال التقنية في العالم، حيث ستسهم هذه الشراكة في تطوير الأعمال للشركات الناشئة من خلال التدريب وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، إضافة إلى المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل المعايير، إلى جانب عقد الورش واللقاءات الداعمة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.// انتهى //13:15ت م0067