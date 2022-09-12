الدمام 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس، عددًا من الفعاليات المختلفة على مستوى المنطقة، شملت الدمام والأحساء وحفر الباطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2022م.وتضمنت هذه الفعاليات التي تستمر أسبوعًا، معارض وأركانًا توعوية ودورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية وحملة تبرع بالدم، تم خلالها عرض أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في العمل الإسعافي، والتعريف برقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) وتطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية، وتوعية الزوار بمخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني والقيام بمهامها الإسعافية، مع تقديم شرح لمختلف الحالات الإسعافية وكيفية التعامل معها سواء الناتجة عن الحوادث المختلفة مثل المرورية وحالات الدهس والانقلاب والغصة والحروق أو الحالات المرضية المختلفة مثل ارتفاع وانخفاض السكر.كما تضمنت حملة تبرع بالدم للمواطنين بمحافظة الأحساء، وعدد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية لمنسوبي الحماية الأسرية والطلاب والطالبات، إلى جانب إقامة دورات تدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية لعدد من الجهات بالمنطقة، وعشر دورات إسعافية خصصت للجمهور من المواطنين والمقيمين.// انتهى //13:17ت م0069