أديس أبابا 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي بإعلان "جبهة تحرير تيغراي" المتمردة في إثيوبيا استعدادها للمشاركة في محادثات سلام جادة مع الحكومة الإثيوبية.ودعا فقي في بيان صادر عن المفوضية الأفريقية، الطرفين على العمل بصورة عاجلة من أجل التوصل إلى هدنة فورية والانخراط في محادثات مباشرة في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي تشمل الشركاء الدوليين المتفق عليهم.وفي وقتٍ سابق، أعرب مسلحي جبهة تحرير إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا عن استعدادهم لمحادثات سلام برعاية الاتحاد الأفريقي في خطوة تزيل عقبة من أمام مفاوضات محتملة مع الحكومة لوضع حد للنزاع المستمر منذ عامين، مؤكدين الالتزام بوقف فوري ومتبادل لإطلاق النار من أجل توفير أجواء ملائمة.// انتهى //13:27ت م0071