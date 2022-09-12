الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسناقشت اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمبادرات التي عملت عليها اللجان الفنية.جاء ذلك خلال الاجتماع اللجنة التاسع والثلاثين، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة، على مدى يومين في العاصمة الرياض.كما تم خلال الاجتماع، استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها موضوع قواعد المعلومات الإسكانية، وموضوع جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، حيث تم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان المقامة، إضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وموضوع الأسبوع الخليجي الإسكاني وآلية تنفيذه، إضافة لمقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات.وخرج الاجتماع بعدداً من التوصيات ستعرض على اجتماع أصحاب المعالي وكبار مسؤولي الإسكان بدول المجلس، الذي سيعقد غداً.// انتهى //13:32ت م0073