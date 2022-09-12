الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الأممية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في اليمن.جاء ذلك خلال استقبال معاليه للسفير المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندركنج، اليوم، بمقر الأمانة بالرياض.واستعرضت الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلةً بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الاممية، وأهمية دعم مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية.// انتهى //14:41ت م0091