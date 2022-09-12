حائل 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالمبادرات النوعية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وتعاون وتكامل الأدوار بين أمانة الجائزة ومجلس شباب المنطقة وتعليم حائل.جاء ذلك خلال رعاية سموه بالإمارة اليوم لحفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة المواطنة المسؤولة التي تنظمها الجائزة بالتنسيق مع مجلس شباب المنطقة حائل وتعليم حائل، مثنياً سموه على تميز شباب المنطقة وعلى حسهم الوطني العالي.كما أشاد الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث خلال كلمته في الحفل بالحرص والدعم المستمر من سمو أمير منطقة حائل للجائزة وخدماتها في المنطقة، مؤكداً حرص الجائزة بقاء أثرها الكبير.ومن جانبه أوضح مدير مركز التميز في إدارة تعليم حائل الدكتور طلال السلمان أن مراحل إطلاق الجائزة في مدارس المنطقة بدأت بالبرامج التثقيفية والتطبيقية في المدارس وإطلاق المبادرات الطلابية.وثمن الأمين العام لمجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي الدعم غير المحدود الذي تحظى به أعمال المجلس بالشراكة مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيداً بالفائزين والفائزات وما قدموه من أعمال وأفكار إبداعية تم تتويجها بفوزهم بجائزة المواطنة المسؤولة, متمنياً لهم مزيداً من النجاح، مؤكداً أن الجائزة تجسد روح العمل الوطني الشبابي من خلال تنمية الولاء والانتماء وتعزيز النسيج المجتمعي.// انتهى //14:42ت م0092