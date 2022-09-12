الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واستابعت لجنة الموارد المائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال فريق جودة المياه واستعراض توصيات ورشة عمل جودة المياه التي عقدت بشهر مايو2022م، وذلك خلال الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة، والذي عقد اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة المهندس أحمد بن علي الغامدي .وتابع الاجتماع أعمال فريق المياه المعالجة واستعراض توصيات ورشة عمل الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة التي عقدت بشهر يونيو 2022م، إضافة إلى متابعة أعمال فريق خبراء التحلية واستعراض توصيات ورشة توطين صناعة التحلية بدول المجلس التي عقدت بشهر يونيو2022م، كما تم مناقشة مؤشرات المقارنة المعيارية في مجال المياه، ومناقشة مقترح تنظيم ورشة عمل حول تنسيق البحوث وبرامج التعليم والتدريب في مجال تحلية المياه بدول مجلس التعاون، ومناقشة عقد منتدى بعنوان استدامة مصادر المياه الجوفية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تنسيق زيارة دول المجلس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والاطلاع على تجاربها الناجحة في مجال التحلية ورفع المحتوى المحلي في قطع الغيار والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات والاقتراحات والتي بدورها سيتم رفعها للجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها القادم.// انتهى //14:46ت م0096