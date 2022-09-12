مكة المكرمة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسافتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ(42) التي تنظمها الوزارة ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في رحاب المسجد الحرام، وتستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث اختتمت يوم أمس التصفيات الأولية لجميع المشاركين في مقر سكنهم ببرج الساعة، والتي انتقل منها المتأهلون من حفظة كتاب الله للمرحلة النهائية.وفي بداية التصفيات، ألقى معاليه كلمة ــ عبر الاتصال المرئي ــ أشار فيها إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف بإقامة هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ــ رحمه الله -، كما تتشرف باستضافة كوكبة من أهل القرآن الكريم ونخبة من أبناء الأمة الإسلامية حفظة كتاب الله في رحاب مكة المكرمة، يشاركون في هذه الدورة من المسابقة وعددهم 153 يمثلون 111 دولة من أصقاع المعمورة يحملون في صدورهم كتاب الله تعالى ويتنافسون في إتقانه وتلاوته وتجويده وتفسيره، وسوف يستمع إلى قراءتهم ويحكمها ثلة من أصحاب الفضيلة وذوي الاختصاص والعلم والخبرة من دول العالم الإسلامي.وأوضح أن الوزارة سخرت جهودها وجميع إمكانياتها وفق توجيهات القيادة الرشيدة استعداداً لهذه المسابقة وإكراما وإجلالاً لأهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله سبحانه وخاصته، وهم أحق الناس بالإكرام كما قال رسول الله "إنما من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه".وقدم معاليه الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.كما ألقى رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة أستاذ الدراسات القرآنية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كلمة تحدث فيها عن نظام المسابقة وكيفية احتساب درجاتها، وتحويل منصة التحكيم الالكتروني واستخدام التقنية الحديثة في هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة.. معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة -أيدها الله - على ما قدمته من دعم لهذه المسابقة بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .إثر ذلك بدأت لجنة التحكيم بالاستماع لقراءات المتأهلين للتصفيات النهائية.// انتهى //14:48ت م0097