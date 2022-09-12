حائل 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، رئيس جامعة ‏حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء الجامعة.‏واستمع سموه لشرح عن عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي ‏‏1444هـ، إضافة لما حققته الجامعة من إنجازات بحصولها على الاعتماد الدولي لكلية الهندسة والاعتماد البرامجي ‏الأكاديمي لكلية الطب .‏ونوّه أمير حائل بما حظي به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة والتوجيهات الدائمة ‏لتسخير جميع الإمكانات للطلاب والطالبات، لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، مثنياً على جهود جامعة حائل في ‏الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة لتحقيق المخرجات الأكاديمية المتميزة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، ‏وما تمثله من شراكات فاعلة مع جميع القطاعات لتنمية وتطور المنطقة.‏// انتهى //14:50ت م0098