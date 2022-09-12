عام / سمو الأمير عبد العزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
حائل 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء الجامعة.
واستمع سموه لشرح عن عملية القبول والإحصاءات التفصيلية الخاصة بأعداد المقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ، إضافة لما حققته الجامعة من إنجازات بحصولها على الاعتماد الدولي لكلية الهندسة والاعتماد البرامجي الأكاديمي لكلية الطب .
ونوّه أمير حائل بما حظي به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة والتوجيهات الدائمة لتسخير جميع الإمكانات للطلاب والطالبات، لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، مثنياً على جهود جامعة حائل في الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة لتحقيق المخرجات الأكاديمية المتميزة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وما تمثله من شراكات فاعلة مع جميع القطاعات لتنمية وتطور المنطقة.
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14:50ت م
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