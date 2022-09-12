الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم تنظيم عرض مسرحي كوميدي بعنوان "صالة 4 " خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022 على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (مسرح الريان) في الرياض بواقع ثلاث عروض متتالية، وذلك في سياق دعم الإنتاج المسرحي لصالح جمعية آسر التوحد الخيرية بالرياض.ويستدعي هذا العمل المسرحي شخصيات فكاهية وأدبية من التاريخ العربي والعالمي المعاصر عبر القصة التي تدور أحداثها في محطة قطار متجه إلى المستقبل، بحيث يدور الصراع في المسرحية بين شخصيات من الماضي والحاضر لصعود هذه الرحلة المصيرية.وتهدف الهيئة من تنظيم هذه المسرحية إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بالتعاون مع جمعية آسر التوحد لإظهار الطاقات الإبداعية للمشاركين من ذوي اضطراب طيف التوحد في عمل مسرحي نوعي، ونشر ثقافة المسرح بينهم، ودمجهم في الحراك الثقافي السعودي وتأهيل الممارسين المسرحيين للتعامل معهم للمساهمة في تأسيس فرقة مسرحية من ذوي طيف التوحد مستقبلاً.// انتهى //14:50ت م0099