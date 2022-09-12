الطائف 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسنفذت أمانة الطائف , عددا من المشاريع لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء، وذلك من خلال تنفيذ برامج ميدانية لصيانة الطبقة الإسفلتية وإعادة تأهيلها وإصلاح الهبوطات والتشققات والأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة والأمطار وغيرها.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أنجزت خلال الشهر الماضي أكثر من 1350 مهمة عمل نفذتها 40 فرقة ميدانية في 300 شارع رئيس وفرعي لصيانة شبكة الطرق ودعم سلاسة وسلامة الحركة المرورية بالمدينة، مع مراعاة المواقع ذات الارتياد المتزايد والكثافة السكانية، مشيرةً إلى أن برامج الصيانة تأتي تعزيزاً لوسائل السلامة وإعادة طلاء محددات المسارات والشواخص الأرضية، بالإضافة إلى صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //14:52ت م0100