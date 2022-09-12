سياسي / رئيس هيئة الأركان البحريني يلتقي قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية
الاثنين 1444/2/16 هـ الموافق 2022/09/12 م واس
المنامة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ، اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك .
وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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14:54ت م
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