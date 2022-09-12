المنامة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ، اليوم قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك .وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:54ت م0102