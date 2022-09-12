الدوحة 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 91.36 نقطة، أي ما نسبته 0.70%، ليصل إلى 13 ألفاً و194.9 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 139 مليوناً و539 ألفاً و217 سهماً، بقيمة 534 مليوناً و817 ألفاً و376.428 ريالاً؛ نتيجة تنفيذ 19099 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 733 ملياراً و263 مليوناً و806 آلاف و506.770 ريالاً مقارنة بـ727 ملياراً و436 مليوناً و842 ألفاً و543.060 ريالاً بالجلسة السابقة.// انتهى //15:01ت م0104