حائل 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز في مشروع طريق حائل رفحاء ومشروع تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري بمدينة حائل، مؤكداً متابعته واهتمامه من أجل الاستفادة منهما وخدمة سالكي طريق حائل رفحاء وطريق حائل الدائري وإنسيابية الحركة المرورية .جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس تركي الحميدي الشمري.واطلع سموه على مراحل إنجاز طريق حائل رفحاء، مؤكداً حرصه على سرعة إنهاء أعمال الطريق, مشيرآ إلى أن تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري يسير حسب ماهو مخطط له والذي سيتم افتتاحه بعد ثلاثة أشهر بعون الله.// انتهى //15:49ت م0113