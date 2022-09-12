الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الهيئة بالرياض اليوم، معالي وزيرة شؤون العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبل، والوفد المرافق لها.وناقش الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تطويرها، كما جرى استعراض ملف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحقوق العمالة وسبل تعزيزها، مؤكداً معاليه جهود المملكة في هذا الملف وما حققته من تقدمٍ ملحوظٍ فيه، وحرص القيادة الكريمة - حفظها الله - على مكافحة هذه الجريمة بشتى صورها .// انتهى //15:52ت م0116