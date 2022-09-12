الرياض 16 صفر 1444 هـ الموافق 12 سبتمبر 2022 م واسأصدرت أمانة منطقة الرياض 131,678 شهادة صحيّة للعاملين في منشآت الصحة العامة بالعاصمة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بعد التأكد من أهليتهم وخلوهم من أي أمراض معدية عبر الفحوصات المخبرية في المراكز الطبية المعتمدة.وأوضحت الأمانة أن استخراج الشهادات الصحية يهدف إلى ضمان خلو العاملين من الأمراض القابلة للانتقال بالعدوى، والارتقاء بجودة البيئة الصحية في المنشآت التجارية، وتطبيق ما نصت عليه الأنظمة والاشتراطات من لوائح في هذا الخصوص.وأشارت الأمانة إلى أن فحص العمالة يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين والزوّار بالعاصمة، من خلال توفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مؤكدة أهمية التقيّد بالاشتراطات الصحية التي تحكم ممارسة العاملين في تلك المنشآت.وتوفر أمانة منطقة الرياض عبر بوابتها الإلكترونية خدمة ميسرة لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالات تداول وبيع وتصنيع الأغذية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة مثل المطاعم، ومحلات الحلاقة، ومغاسل الملابس وغيرها، وتتيح للمستفيدين، خدمات الإلغاء والاستعلام، وإصدار الشهادات الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية.// انتهى //15:52ت م0117